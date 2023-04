Wegen Sekundenschlafs Leitplanke auf der B29 bei Bopfingen gestreift

Der 36-Jährige kommt kurz vor Aufhausen von der Straße ab und sagt bei der Unfallaufnahme, dass er eingeschlafen sei. Verletzt wurde niemand.

Glück im Unglück hatte ein Mann auf der Bundesstraße 29 zwischen Bopfingen und Aufhausen. Nach Angaben der Polizei war der 36-Jährige am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn Aufhausen streifte er mit seiner rechten Fahrzeugseite eine Leitplanke. Der Verunfallte erklärte, dass er offenbar am Steuer seines Autos eingeschlafen war und somit in Folge von der Straße abkam. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. (AZ)