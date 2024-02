Nördlingen

17:45 Uhr

Reisen auf die höchsten Gipfel Deutschlands

Plus In Nördlingen liest der Journalist Achim Bogdahn aus seinem Buch "Unter den Wolken". Dabei berichtet er auch, wie schwierig es ist, ohne Auto unterwegs zu sein.

Von Gitte Händel

Eine Reise in unbekannte Regionen, zu Kulturen, die langsam in Vergessenheit geraten, mit Verkehrsmitteln, die einen häufig nur sehr langsam ans Ziel bringen... Darum ging es in der Lesung von Achim Bogdahn in der Alten Schranne in Nördlingen. Nein, er war nicht auf einem anderen Kontinent. Er war in Deutschland unterwegs. „Wo sich West und Ost trifft – unterwegs mit der Deutschen Bahn“ war der Titel seines Vortrags.

Der wiederum fand in der Reihe der Veranstaltungen zur Politischen Bildung statt, die sich unter dem Titel „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ noch bis Mitte Juni mit dem Funktionieren unserer Demokratie beschäftigen. Veranstalter sind neben der Rieser Volkshochschule die Stadt Nördlingen, das Evangelische Bildungswerk, Bücher Lehmann und die Rieser Nachrichten. Achim Bogdahn ist Moderator beim Bayerischen Rundfunk, seine Stimme ist vielen bekannt. Sein Aussehen weniger, wie Bogdahn am Anfang bemerkt. „Ich habe Sie mir viel kleiner und dicker vorgestellt“, hat er deswegen auch schon mal zu hören bekommen.

