Noch am Abend des Brandes wurden Kuscheltiere für die Kinder gesammelt

Die Leiterin der Schillerschule schildert, dass viele nach dem Feuer in der Asylunterkunft geholfen hätten. Die Polizei teilt die Todesursache des 64-Jährigen mit.

Die glücklichen Augen der Kinder werde sie so schnell nicht vergessen, sagt Ulrike Knauer über die Hilfsbereitschaft nach dem Brand in Nördlingen. Sie ist die Leiterin der Schillerschule, in der am Sonntagabend die Bewohnerinnen und Bewohner der Hallen an der Nürnberger Straße zeitweise Unterschlupf gefunden hatten. 100 Menschen waren in der Asylunterkunft gemeldet. Sie mussten die Hallen am Sonntag schnell verlassen, viele nur mit dem, was sie am Körper trugen.

Das schildert auch Schulleiterin Knauer, als sie die Menschen in der Turnhaller ihrer Schule sah: "Die Hälfte von ihnen war barfuß und in kurzen Hosen." Sie habe dann sofort ihre Kolleginnen und Kollegen benachrichtigt, gefragt, wer daheim sei und helfen könne. "In kürzester Zeit war fast das ganze Kollegium da und hat Kisten gebracht. Das war überwältigend. Auch Einsatzkräfte haben gesagt, dass sie das so noch nicht erlebt haben." Es habe eine tolle Atmosphäre der Hilfsbereitschaft geherrscht, "das finde ich schön". Auch Oberbürgermeister David Wittner hatte von einer großen Welle an Hilfsangeboten berichtet, auch der Rainer Helferkreis hat unterstützt.

Brand in Nördlinger Asylunterkunft: Sammeln für Kinder

Berge an Kleidung wurden laut Knauer gebracht, auch sonstige Dinge, von denen die Lehrerinnen und Lehrer dachten, dass die Menschen sie benötigen könnten, wie Ladekabel oder Zahnbürsten. Doch für die Kleinsten habe etwas gefehlt: "Ich habe gesehen, dass es keine Kuscheltiere gibt. Also bin ich nach Hause und habe welche geholt." Auch andere hätten noch Stofftiere gebracht, sodass es genügend für die Kinder gab, die dann nach Donauwörth und Rain gebracht wurden: "Als Trost für die erste Nacht nach dem Schock und in einem fremden Quartier."

Knauer schildert, sie habe die Kleidung verteilt, geschaut, wem etwas passen könnte, die Geflüchteten seien sehr dankbar gewesen. Auch in den Tagen danach hätten Eltern Dinge gesammelt und nach Rain gebracht. Die Jugendsozialarbeiterin habe unter anderem Schulranzen gesammelt und verteilt. In der Schule habe man nun einen Fundus an allen möglichen Dingen, man sei wohl gut ausgestattet. Knauer hofft, dass es bald wieder möglich ist, die Schülerinnen und Schülern zurück nach Nördlingen zu holen.

Der 64-Jährige, der nach dem Brand im Krankenhaus starb, ist mittlerweile obduziert worden, wie die Polizei berichtet. Demnach starb der Mann an einer natürlichen Todesursache, man gehe von einem Herzinfarkt aus, so ein Sprecher des Präsidiums Schwaben Nord. Damit bestehe kein direkter Zusammenhang mit dem Brand. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittele weiterhin.

