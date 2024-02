Großeinsatz nach Brand in Asylunterkunft: Neue Erkenntnisse zur Ursache

Bei einem Großbrand in einer Asylunterkunft in Nördlingen sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann starb. Nun laufen die Ermittlungen.

Ein Brand hat sich am Sonntag, 25. Februar, in der Aylunterkunft in der Nürnberger Straße in Nördlingen ereignet. Durch den Brand wurden mehrere Personen verletzt. Ein Mann kam ums Leben, wobei hierzu die genauen Umstände noch geklärt werden müssen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein fünfjähriges Kind den Brand verursacht haben. Das Kind soll mit einem Feuerzeug in seiner Wohnung gespielt haben. Dabei geriet offenbar die Einrichtung in Brand und das Feuer griff auf die benachbarten Wohnungen des Hauses über.

Brand in Nördlinger Asylunterkunft: Ermittler sind am Montag vor Ort

Bislang sind der Polizei zwölf verletzte Personen bekannt. Sie erlitten unter anderem eine Rauchgasintoxikation oder äußere Verletzungen und wurden teilweise in Krankenhäusern versorgt. Ein 64-Jähriger brach auf dem Gelände zusammen und verstarb schließlich im Krankenhaus. Es handelte sich dabei um den Bewohner eines Nachbargebäudes, der sich nach bisherigem Stand nicht im brennenden Gebäude aufgehalten hatte. Eine medizinische Ursache und kein direkter Bezug zum Brand ist daher denkbar. Klarheit soll eine Obduktion ergeben.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun die genauen Umstände. Hierzu werden die Ermittler nun den Brandort und den gesamten Bereich in Augenschein nehmen.

Das Protokoll des Einsatzes haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Sonntag, 17.05 Uhr: Die Nördlinger Feuerwehr wird alarmiert.

Die Nördlinger wird alarmiert. 17.30 Uhr: Die Feuerwehr versucht aktuell, mittels einer sogenannten Wasserwand zu verhindern, dass der Brand auf eine zweite Halle übergreift. Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen teils in Badeschlappen neben dem brennenden Gebäude. Fünf Krankenwagen sind zu sehen. Die B25 ist nach wie vor trotz der erheblichen Rauchentwicklung nicht gesperrt.

Die versucht aktuell, mittels einer sogenannten Wasserwand zu verhindern, dass der Brand auf eine zweite Halle übergreift. Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen teils in Badeschlappen neben dem brennenden Gebäude. Fünf Krankenwagen sind zu sehen. Die B25 ist nach wie vor trotz der erheblichen Rauchentwicklung nicht gesperrt. 18.00 Uhr: Inzwischen ist die Überörtliche Unterstützungsgruppe der Feuerwehr aus Donauwörth eingetroffen. Busse bringen die Bewohner in die Turnhalle der Schillerschule.

Inzwischen ist die Überörtliche Unterstützungsgruppe der aus eingetroffen. Busse bringen die Bewohner in die Turnhalle der Schillerschule. 18.32 Uhr: Es sind derzeit 90 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter Feuerwehrleute aus Nördlingen , Baldingen und Löpsingen sowie Polizei und Sanitäter. Die Feuerwehr versucht im Moment, das Dach der brennenden Leichtbau-Halle aufzuflexen. Es wird gemeldet, dass acht Personen verletzt wurden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar.

Es sind derzeit 90 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter Feuerwehrleute aus , Baldingen und Löpsingen sowie und Sanitäter. Die versucht im Moment, das Dach der brennenden Leichtbau-Halle aufzuflexen. Es wird gemeldet, dass acht Personen verletzt wurden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. 18.37 Uhr : Die Polizei schließt auf Nachfrage der Redaktion einen Brandanschlag aus.

: Die schließt auf Nachfrage der Redaktion einen Brandanschlag aus. 18.39 Uhr: Für eine verletzte Person, die im Nördlinger Krankenhaus behandelt wird, besteht Lebensgefahr - sie musste reanimiert werden.

Für eine verletzte Person, die im Nördlinger Krankenhaus behandelt wird, besteht Lebensgefahr - sie musste reanimiert werden. 20 Uhr: Verletzter Mann stirbt im Krankenhaus.

Verletzter Mann stirbt im Krankenhaus. Montag, 9.12 Uhr: Eine vorbereitete Notunterkunft für die Hallenbewohner wurde nicht benötigt. Sie wurden noch in der Nacht anderweitig untergebracht.

Eine vorbereitete Notunterkunft für die Hallenbewohner wurde nicht benötigt. Sie wurden noch in der Nacht anderweitig untergebracht. 11.20 Uhr: Update der Polizei : Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein fünfjähriger Bewohner den Brand verursacht haben. Das Kind soll mit einem Feuerzeug in seiner Wohnung gespielt haben, teilt die Polizei mit. Dabei geriet offenbar die Einrichtung in Brand und das Feuer griff auf die benachbarten Wohnungen des Hauses über. Der Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. (tiba, hilg, jltr)