Pfäfflingen

08:12 Uhr

Pfäfflinger Großeinsatz beschäftigt die Feuerwehr weit über die Nacht hinaus

Plus Eine Arbeiterunterkunft in Pfäfflingen brennt in der Nacht auf Samstag, Menschen müssen in eine Notunterkunft. Eigentlich hätte die Feuerwehr einen ganz anderen Einsatz gehabt.

Schon von weit her blinken die Blaulichter von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus Pfäfflingen: Am Ortsrand werden die Helferinnen und Helfer mit Würstchen und warmen Getränken versorgt, andere stehen noch immer mit Wasserschläuchen um das zerstörte Gebäude bereit, um mögliche Glutnester zu löschen, in einer Einfahrt gibt es eine Lagebesprechung. Am Samstagmorgen ist das Gröbste geschafft, das Feuer ist gelöscht. Doch bis es so weit war, hat es gedauert: Kurz vor ein Uhr nachts war die Meldung eines Brandes in Pfäfflingen eingegangen. Zunächst war die Feuerwehr noch von einem Zimmerbrand ausgegangen, doch beim Eintreffen war klar, dass es sich um einen Vollbrand einer Arbeiterunterkunft handelte, wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen, Marco Kurz, unserer Redaktion vor Ort schildert: "Das Feuer hat auf den Dachstuhl und auf die PV-Anlage übergegriffen. Man konnte nicht mehr an das Dach hin, die Löschmaßnahmen waren massiv eingeschränkt." Nicht die einzige Schwierigkeit.

Das Landratsamt Donau-Ries rief in der Nacht eine Großschadenslage aus, denn im Haus sowie in angrenzenden Gebäuden befanden sich rund 50 Personen, sie wurden in der Nacht in die Nördlinger Schillerhalle gebracht. Auch Oberbürgermeister David Wittner wurde alarmiert. "Es hat lichterloh gebrannt, dazu gab es starken Wind und die Gefahr, dass das Feuer auf die anderen Gebäude übergreift." Auch aus einem anderen Grund sei die Lage zunächst unübersichtlich gewesen – es war nicht völlig klar, wie viele Personen sich in der Unterkunft befunden hätten. Die Befürchtung stand im Raum, dass es vielleicht nicht jeder heraus geschafft hat, das bestätigte sich zum Glück nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

