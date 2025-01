An diesen Straßen baut der Freistaat in diesem Jahr: Neue Brücke bei Marxheim

Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Baustellen im Landkreis Donau-Ries einstellen. Denn neben der Tiefbauabteilung des Landratsamtes Donau-Ries will auch das Staatliche Bauamt Augsburg in diesem Jahr eine ganze Reihe von Projekten im Bereich des Straßen- und Radwegebaus in der Region umsetzen. Ein Großvorhaben ist dabei die Erneuerung der Brücke über die Donau bei Marxheim, mit der im Frühjahr begonnen werden soll. Zwei neue Geh- und Radwege sind an der Bundesstraße 25 geplant.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marxheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis