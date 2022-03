150 Jahre Soldatenverein: Dorfrocker kommen nach Deiningen

Zum Jubiläum des Soldaten-, Reservisten- und Kriegervereins Deiningen kommt die Band Dorfrocker nach Deiningen. Wann das Konzert stattfindet.

Der Soldaten-, Reservisten- und Kriegerverein Deiningen feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass kommt auch die Band Dorfrocker in das Ries.

Viele Musiker haben in der Corona-Pandemie kaum Live-Auftritte. Ganz anders läuft es laut einer Pressemitteilung bei der unterfränkischen Band Dorfrocker. Die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann haben im vergangenen Jahr sogenannte Traktor-Konzerte ins Leben gerufen, bei denen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Traktoren vor der Bühne stehen.

Das Konzert in Deiningen ist einer der ersten Auftritte der regulären Dorfrocker nach den bisherigen Traktorkonzerten in der Pandemie. Alleine im Juli 2021 hätten sie 31 Traktorkonzerte gespielt, standen also täglich auf der Bühne in allen möglichen Regionen Deutschlands und auch in der Schweiz.

Dorfrocker kommen am 27. Mai nach Deiningen

Nun freue sich die Band ganz besonders auf ihr Gastspiel in Deiningen. „Wir haben bis dato im Rahmen der Tour nur vor Traktoren gespielt. Nun sind es auch ganz normal wieder Menschen, die wir besingen – und keine Motorhauben“, so die Dorfrocker.

Auch die Verantwortlichen vom SRKV Deiningen zeigen sich begeistert: „Wir haben bereits super Resonanzen auf die erste Vorab-Werbung bekommen. Die Leute sind heiß, die Dorfrocker bei uns sehen zu können. Wir haben schon viele Vorbestellungen“.

Karten sind unter anderem bei der RVB-Stelle Deiningen, der Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten oder im Internet unter https://tickettune.com/150jahresrkv erhältlich. Auch bei den Mitgliedern des Festausschusses seien Tickets erhältlich. Das Konzert findet am Freitag, 27. Mai, am Sportpark statt. Der Einlass erfolgt um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. (AZ)