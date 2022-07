Deiningen

Unternehmen will in Deiningen einen 30-Hektar-Solarpark bauen

Plus Die EnBW Solar GmbH will in der Riesgemeinde ein Großprojekt realisieren. Auch die Bürger sollen sich beteiligen können. Interessant ist, für was die Fläche jetzt genutzt wird.

Von Peter Urban

Es war der Haupt-Tagesordnungspunkt der vergangenen Gemeinderatssitzung in Deiningen: die geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage der EnBW Solar GmbH. Stefan Wresch, ein Vertreter der EnBW, war zusammen mit einer Planerin aus Stuttgart gekommen, um dem Rat Nutzen und Möglichkeiten eines Solarparks auf der Gemarkung der Gemeinde vorzustellen. Die Anlage soll rund 8000 Vier-Personen-Haushalte pro Jahr versorgen können.

