Bei der Theatergruppe der SpVgg Deiningen haben Lügen kurze Beine

Die Theatergruppe der SpVgg Deiningen führt ein Lustspiel im Sportheim auf. "Der Enkeltrickbetrug" gestaltet sich jedoch anders, als man annehmen könnte.

Bereits in der Endphase der Proben befindet sich die Theatergruppe der SpVgg Deiningen. „Der Enkeltrickbetrug“ lautet der Titel der Komödie in drei Akten der Autorin Hanna Goldhammer, die auch heuer wieder für einen vergnüglichen Theaterabend bei den Besuchern im Sportheim sorgen wird.

Darin ist Peter das sprichwörtliche Muttersöhnchen und zu feige, seiner Mutter zu gestehen, dass er längst eine uneheliche Tochter hat. Diese ist inzwischen erwachsen und will ihren Vater kennenlernen. Statt mit der Wahrheit herauszurücken, erfindet Peter lieber eine abenteuerliche Geschichte von Trickbetrügern, die sich bei älteren Menschen als "Enkel" ausgeben, um an ihr Erspartes zu kommen.

Dem vermeintlichen Betrüger wird auf der Bühne in Deiningen eine Falle gestellt

Die alarmierte Oma Mathilde und ihre Nachbarin Roswitha stellen den Betrügern daraufhin eine "raffinierte Falle“. In die tappen dann aber die Falschen. Denn da sich mit der echten Enkelin außerdem noch eine Gasthauskritikerin angekündigt hat, Peter über eine Partnerbörse eine gewisse "Chantal" erwartet und Oma Mathilde auch eine Anzeige aufgegeben hat, ist das Chaos vorprogrammiert.

Die Theaterfans aus Deiningen und der Umgebung können sich also schon jetzt auf ein turbulentes und lustiges Stück freuen. Die Vorstellungen finden am Samstag und Sonntag, 9./10. März, sowie am Freitag, Samstag und Sonntag 15./16./17. März im Sportheim Deiningen statt. Die Aufführungen beginnen freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr und sonntags bereits um 18.30 Uhr. Telefonische Voranmeldungen nehmen Rudolf und Dorothea Oefele ab sofort täglich von 13 bis 20 Uhr unter Telefon 09081/1752 entgegen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: für alle Hungrigen ist der Saal bereits eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet.

Weitere Infos gibt es außerdem im Internet unter www.spvgg-deiningen.de/theater.

