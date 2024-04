Bub gerät mit Tretroller auf Straße und wird von Auto erfasst

Auf der Alerheimer Straße in Deiningen ereignet sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Zehnjähriger wird von einem Auto erfasst und verletzt.

Auf der Alerheimer Straße in Deiningen hat sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein zehnjähriger Bub fuhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg und wechselte nach Angaben der Polizei dann plötzlich auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der heranfahrende Pkw-Fahrer konnte nicht mehr reagieren und erfasste den Jungen frontal. Der Bub erlitt durch den Zusammenstoß mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. (AZ)