Das ist der Zeitplan für die Bauarbeiten der Kreisstraße nach Grosselfingen

Plus Unter der Kreisstraße DON7 zwischen Deiningen und Grosselfingen wird zunächst der Kanal saniert. Inzwischen ist ein grober Zeitplan für die weiteren Arbeiten abgesteckt.

Wie geht es mit der Kanalsanierung in der Jahn-/Raiffeisenstraße weiter? Diese Frage bewegt die Deininger Bürger und die Nutzer der Kreisstraße DON7 zwischen Deiningen und Grosselfingen. Die Antwort lautet: Es geht vorwärts, aber wie schnell, das wird sich erst noch zeigen. So etwa lässt sich die Beschlusslage des Gemeinderats nach seiner Jahresschlusssitzung ins Alltagsdeutsch übersetzen.