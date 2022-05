Deininger sehen sich als Mahner für Frieden und Freiheit

Der Deininger Soldaten-, Reservisten- und Kriegerverein feiert sein 150-jähriges Bestehen. Angesichts des Ukraine-Kriegs wird die Bedeutung des Vereins deutlich.

Der Deininger Soldaten-, Reservisten- und Kriegerverein (SRKV) hat von Donnerstag bis Sonntag vier Tage lang sein 150-jähriges Jubiläum mit einem großen Fest gefeiert. Die Feierlichkeiten begannen an Christi Himmelfahrt morgens mit einem Umzug der Dorfvereine.

Am Festzelt beim Sportplatz angekommen, stand als Erstes das Totengedenken auf dem Programm. Peter Schröppel, Vereinsvorsitzender des SRKV, gedachte der im Krieg Gefallenen – all jener, die noch Träume, Wünsche und Ziele für ihr Leben gehabt hätten, welche sie aber nicht mehr verwirklichen konnten. "Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte", wurde Heinrich Heine zitiert, um deutlich zu machen, dass jedes einzelne Schicksal zählt. Das ist so passend wie bemerkenswert. Denn Heinrich Heine (1797 bis 1856) war Jude und lebte in Frankreich im Exil, den Militarismus in Deutschland kritisierte er bissig, seine Bücher wurden 1933 verbrannt.

Deininger Veteranenverein in einer Welle nationaler Euphorie gegründet

Der Deininger "Veteranenverein", Vorläufer des SRKV, wurde hingegen 1872 nach dem Deutsch-Französischen Krieg gerade in einer Welle der nationalen Euphorie gegründet. Bei dem Historiker Eckhard Trox kann man nachlesen, dass sich die Kriegervereine im Allgemeinen nach der Reichsgründung 1871 zu Massenorganisationen entwickelten, die militärische Werte ins Zivilleben übertrugen und die Gesellschaft durchdrangen. Im Historischen Lexikon Bayerns findet sich die Einschätzung: "Sie (die Kriegervereine, Anm. d. Red.) trugen somit nach dem Ersten Weltkrieg zur Militarisierung der Volksstimmung bei und leisteten dem Nationalsozialismus Vorschub."

Heinrich Heine zu zitieren, ist folglich ein Statement, das einen geistigen Wandel der Kriegervereine deutlich macht. Heute sehe sich der Deininger SRKV vor allem als Mahner für Frieden und Freiheit, sagt Vereinsvorsitzender Peter Schröppel. Das zeige sich beispielsweise bei der alljährlichen Ausrichtung des Volkstrauertages. Dadurch wird das Andenken an die Gefallenen aufrechterhalten, was eine zentrale Aufgabe des Vereins ist. Weitere Vereinsaktivitäten sind die Pflege der Kameradschaft, wozu auch das gemeinsame Biwakieren mit dem Patenverein aus Gerolfingen zählt, und das jährliche Grillfest.

Nach dem Totengedenken segnete der evangelische Pfarrer Heiko Seeburg die Fahnenbänder, welche der SRKV und sein Patenverein aus Gerolfingen austauschten. Auch Bürgermeister Wilhelm Rehklau überreichte als Schirmherr ein solches Band, bevor er den Bieranstich vornahm. Die Musikkapelle Deiningen begleitete die Festeröffnung, als Festkapelle spielte sie auch an den anderen Tagen.

Wegmarken der Vereinsgeschichte von Peter Schröppel vorgestellt

Vereinsvorsitzender Peter Schröppel stellte in seinem Grußwort Wegmarken der Vereinsgeschichte vor. Schirmherr Wilhelm Rehklau verdeutlichte unter Verweis auf den momentanen Ukraine-Krieg, dass die Aufgaben des Vereins "aktueller denn je" seien. Bezüglich der Forderungen nach einem "Schlussstrich" sagte Rehklau, dass niemals der Mantel des Schweigens über das Leid der Kriege gebreitet werden dürfe. Vielmehr müsse die "Mahnung an das Niemals-Wieder" hochgehalten werden. Der Verein sollte seine Erfahrungen und Einsichten auch an die junge Generation über die sozialen Medien weitergeben, regte Rehklau an und bot seine Unterstützung bei der Digitalisierung an.

Robert Höhenberger, Ehrenvorsitzender des Gerolfinger Patenvereins, sprach über die Bedeutung des Erinnerns für den Frieden in Europa. Karl Fickel, Bürgermeister von Gerolfingen, lobte die lange Freundschaft zwischen den Bürgern beider Orte. Landrat Stefan Rößle wünschte den Deiningern ein Fest des Friedens mit Signalwirkung. Auch er blickte auf den aktuellen Ukraine-Krieg und befand, dass sich die Aussetzung der Wehrpflicht in Deutschland im Rückblick als "Fehlentscheidung" erwiesen habe.

Der Friedensgedanke soll wieder gestärkt werden

Manfred Färber, Kreisvorsitzender der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung, sprach über die Geschichte der Soldatenvereine, die eng mit der Nationalgeschichte verwoben sei. Er erwähnte auch, dass die Soldatenvereine unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten verboten waren, und hob die christliche Prägung der Vereine hervor. Die vordringlichste Aufgabe sei es heute, so Färber, den Friedensgedanken zu stärken – aber Frieden gebe es "nicht zum Nulltarif".

Des Weiteren wurden bei der Festeröffnung zahlreiche Mitglieder des SRKV für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Am Freitagabend spielte die Band Dorfrocker. Am Samstag gab es einen Bayerischen Abend, am Sonntagvormittag feierte Pfarrer Seeburg den Gottesdienst im Festzelt. Nach dem Mittagessen – die Sonne brach durch einen regenverhangenen Himmel – folgte der Festumzug zum Kriegerdenkmal mit Totenehrung und Kranzniederlegung. Angeführt von der Festkapelle, liefen zahlreiche Soldatenvereine aus dem Ries mit, ebenso weitere Deininger Vereine und auch die Trachtenkapelle Marktoffingen. Beim anschließenden Fahneneinmarsch wurden die Fahnenträger der Vereine, die sich beim Schwenken der Fahnen buchstäblich ins Zeug legten, mit Musik und von einem mitklatschenden und auf den Bierbänken stehenden Publikum empfangen. Als Ausklang des Festes war für den Abend der Zapfenstreich vorgesehen.