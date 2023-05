Frühjahrsrätsel "Pflück dein Glück": Deiningerin gewinnt 1000 Euro

Das Erkennen der Schwertlilie ist Stefanie Lettenmeier leichtgefallen: Sie hat beim Rätsel unserer Zeitung gewonnen. Wofür sie das Geld ausgibt, weiß sie schon.

Es ist ein frühlingshafter Tag in Deiningen: Im Vorgarten blühen verschieden Pflanzen in allen Farben – die Sonne scheint auf den akkurat gemähten Rasen vor dem Haus. Auf dem Weg zum Eingang stehen links neben der Eingangstür rote Blumen. Als Blumenexpertin würde sich Stefanie Lettenmeier trotzdem nicht bezeichnen. Die Erzieherin aus Deiningen, die in Nördlingen arbeitet, mag Blumen gerne, weshalb ihr das Rätsel "Pflück dein Glück" nicht besonders schwergefallen ist. Beim Rätsel unserer Zeitung geht es darum, eine Blume anhand eines Bildes zu identifizieren. Für Lettenmeier war sofort klar, dass es sich bei der aufrechten Blume mit blauvioletten Blüten um eine Schwertlilie handelt. Schnell schickte sie ihre Antwort per SMS ab. Ein paar Stunden später wurde ihr die erfreuliche Nachricht am Telefon mitgeteilt.

Deiningerin gewinnt 1000 Euro

Als Lettenmeier erfuhr, dass sie die 1000 Euro gewonnen hatte, war die Freude groß. "Ich mache sehr oft bei solchen Gewinnspielen mit", erzählt sie. "Etwas gewonnen habe ich aber noch nie." Die Deiningerin, die sich mit ihren Schwiegereltern ein Abo der Rieser Nachrichten teilt, hat auch schon oft bei Gewinnspielen unserer Zeitung mitgemacht.

Der Gewinn beim Frühjahrsrätsel motiviert Lettenmeier, noch häufiger an Gewinnspielen teilzunehmen: "Man hört selten aus dem Bekanntenkreis, dass jemand gewinnt", sagt sie. "Jetzt, wo ich es am eigenen Leib erleben darf, ist das noch mal ein schöneres Gefühl." Generell sei sie sehr überrascht gewesen, gewonnen zu haben. "Vielleicht fange ich jetzt auch an, Lotto zu spielen", sagt Lettenmeier lachend. Für sie hätte das Geld zu keinem passenderen Zeitpunkt kommen können.

Der Gewinn wird für den Urlaub ausgegeben

Der nächste Urlaub steht bei Stefanie Lettenmeier vor der Tür. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht erzählt sie, dass es bald nach Kroatien geht. "Im Urlaub etwas mehr Taschengeld dabei zu haben, ist immer gut." Andererseits würde das Geld vielleicht auch für mehrere Urlaube reichen. "Vielleicht kommt ja spontan noch eine Reise dazu." Gelohnt habe sich die Teilnahme bei dem Gewinnspiel allemal. Beim nächsten Mal werde sie bestimmt noch mal ihr Glück versuchen.

