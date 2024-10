Mut tut gut - der Erlebnisvortrag von Johannes Warth

Die Frage, die sich viele im Vorfeld stellten, war: „Was erwartet mich beim Erlebnisvortrag des Ermunterers Johannes Warth, Preisträger 2021 GSA Hall of Fame“. Antworten bekam das Publikum schnell. Anhand von Alltagssituationen, die jeder in der einen oder anderen Weise erlebt, wurde munter, spritzig und äußerst unterhaltsam ein Spiegel vorgehalten. Die verschiedenen vorgestellten Mut-Arten, regen an, immer das Positive hervorzukehren, sich nicht mit dem Stand der Dinge zufrieden zu geben, weil es immer schon so war. Sondern mit allen Mut-formen Neues wagen, es zu versuchen und das immer wieder, bis es besser oder sogar perfekt wird. Beachten Sie, „selbstausgesprochenen Prophezeihungen“ können wahr werden, so Warth. Auch wenn das Spiegelbild, am Morgen nichts Gutes erwarten lässt, trotzdem mutig und neugierig in den Tag starten. Kleine, einfache Dinge, mutig in Szene gesetzt, wie seine Wunderkisten-Trommel, sorgen mit einer positiven Einstellung bereits für gute Ergebnisse. Johannes Warth ermunterte das Publikum, das was man macht, gerne zu machen und ist überzeugt „Mut tut gut“. Er selbst war dafür an diesem Abend ein Beispiel. Kurze Unterbrechungen gestaltete der Sänger Ricky mit rhythmischen Liedern samt Gitarrenklang. Die einzigartige, unterhaltsame Vorstellung ließ alle gut gelaunt und mutig inspiriert nach Hause gehen. (AZ)