Unfallflucht von Pizzeriaparkplatz in Deiningen

Eine unbekannte Person beschädigte am Mittwoch die gesamte Beifahrerseite eines geparkten Wagens in Deiningen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat am Mittwoch in Deiningen vermutlich beim Ein- oder Ausparken die gesamte Beifahrerseite eines geparkten Ford Galaxy zerkratzt und den Außenspiegel beschädigt. Der Wagen stand zwischen 7 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz der Pizzeria in der Hauptstraße.

Ford Galaxy bei Pizzeria in Deiningen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei flüchtete der Unfallverursacher aber und kam seinen Pflichten als solcher nicht nach. Die Polizeiinspektion Nördlingen nimmt deshalb Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)