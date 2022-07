Donau-Ries

17:30 Uhr

An heißen Tagen werden rund 250.000 Badewannen voll Wasser verbraucht

Plus Allein am 20. Juli hat die Rieswasserversorgung einen Wasserverbrauch von 30.000 Kubikmeter Wasser verzeichnet, 10.000 mehr als üblich. Ein Appell zum Wassersparen.

Von Verena Mörzl

Eine gewöhnliche Badewanne fasst rund 120 Liter Wasser. Um sich nun vorzustellen, wie viel Wasser bei der Bayerischen Rieswasserversorgung allein am 20. Juli 2022 verbraucht wurden, sollte man wissen, dass ein Kubikmeter Wasser 1000 Litern entspricht. Summa summarum rund 250.000 Badewannen voll Wasser wurden also verduscht, vergossen, verkocht oder in der Toilette hinuntergespült. Wie Werkleiter Bernd Hauber sagt, sind das rund 10.000 Kubikmeter mehr gewesen als im Schnitt an einem gewöhnlichen Tag. Nicht nur er ruft die Bevölkerung daher auf, sorgsam mit Wasser umzugehen. Auch die Landratsämter in der Region sensibilisieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen