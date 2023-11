Zu viel Sonne, starker Frost: Ein Weißanstrich kann Bäume schützen

Frost und Hitze können gravierende Schäden an Baumrinden anrichten. Bäume sind ebenfalls anfällig für Sonnenbrand. Doch es kann vorgebeugt werden.

Bäume sind offensichtlich immer mehr Wetterextremen ausgesetzt. Die Sommer können sehr heiße Tage aufweisen, an denen die Sonne gnadenlos auf die Rinde brennt, sofern lindernder Schatten fehlt. Selbst unempfindlichere Baumarten haben allmählich ihren Kampf. Straßenbäume können ein Lied davon singen, doch auch Jungbäume oder aufgeastete Altbäume an Waldrändern und auf Streuobstwiesen leiden. Weil die dunkle Rinde richtig aufheizt, kann es zu erheblichem Sonnenbrand und schließlich zu Rissen kommen. So entstandene Wunden prägen das Leben des liebevoll gehegten Baums für immer. Wie lassen sich also Hitzerisse wegen Sonnenbrands am besten vermeiden?

Auch Frostrisse sind ein Problem, besonders bei frostempfindlichem Holz. Brennt im Februar oder März die Sonne schon mit gewisser Intensität, bekommen auch Menschen Sonnenbrand. Den Bäumen geht es genauso: An der Süd- bzw. Südwestseite des Stamms erwärmt sich das Holz derart, dass es plötzlich zum Platzen kommt. Schädlinge haben nun ohne Mühe Zugang ins hinter der Rinde liegende Splintholz.

Dunkle Rinde der Bäume am besten mit einem Weißanstrich schützen

Man war schon mal so schlau, sich die Nordseite von gekauften Bäumen beim Kauf zu markieren, um die Südseite, die schon Sonneneinstrahlung gewohnt war, am neuen Standort ebenso zu platzieren. Fraglich ist nur, ob die Ausrichtung künftiger Leitäste bei der Pflanzung dies zulässt. Besser ist es wohl, sich gleich ein wenig mit dem Malerhandwerk zu beschäftigen.

Weil die dunkle Rindenfarbe das Sonnenlicht derart absorbiert, schützt ein Weißanstrich mit seiner reflektierenden Wirkung. Gewöhnlicher Kalkanstrich mag hierbei nicht allzu lange halten, will man ihn nicht mit etwas Tapetenkleister oder gar ausgedientem Speiseöl anreichern.

Ideal sind da schon Präparate, die teils unter Verwendung eines Grundanstrichs, den man dazu erwerben kann, mit einer Haltbarkeit von etwa fünf Jahren dienen können. An forstfreien Tagen wird der Anstrich aufgetragen – vom Stammfuß bis hinauf zu den Ansätzen der untersten Äste (Leitäste), dort gerne 10 bis 20 Zentimeter weit.

Gerade Bäume, deren Stamm viel der Sonne ausgesetzt ist oder bei denen die Beschattung umständehalber plötzlich verschwunden ist – etwa ein Nachbarbaum oder ein Gebäude – brauchen solch eine Schutzmaßnahme.

Garten: Investition in die Materialkosten lohnt sich

Die Investition in die Materialkosten lohnt sich unbedingt, denn aufplatzende Rindenschäden verkürzen das Leben des geliebten Baums erheblich. Als Nebeneffekt setzen sich auf dem Weißanstrich keine Flechten an. Wenn das Dickenwachstum nach und nach zunimmt, kommt die Rinde wieder langsam hervor und gewöhnt sich nach Jahren unter der weißen Farbe an die Hitze der Sonnenstrahlen. Inzwischen bietet jedoch die größere Baumkrone einen gewisse Beschattung. Eine Alternative zum Weißanstrich ist übrigens die Anbringung einer Schilfrohrmatte.

Hinweis zum Autor: Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.