Das hat das Wudzdog-Festival in Dornstadt 2024 zu bieten

2024 verspricht der Veranstalter neue Überraschungen und Altbewährtes auf dem Wudzdog. Zu den Headlinern zählen ZSK, Kraan und Shantel.

Seit 2000 hat sich das Wudzdog als Festivalklassiker in der Festivalszene etabliert und zieht Menschen unterschiedlichen Alters und Musikgeschmacks an. Dieses Jahr bieten die Waldgeister wieder Headliner verschiedener Genres von Rock bis Indie. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni findet das Festival in diesem Jahr statt.

Am Donnerstagabend steht Julia Scheeser als Belohnung für die Anreise und den Camp-Aufbau auf der Bühne. Anschließend sorgen Dis M. mit ihren Mash-up-Covers und eigenen Songs für Stimmung, gefolgt von ok.danke.tschüss, deren Auftritt sowohl vor als auch auf der Bühne für Begeisterung sorgt. Zum Abschluss des Abends gibt es Village-Punk aus dem Ries-Krater. Die vier Jungs von STACK mischen nicht nur Asbach mit Cola, sondern auch Pop-Punk mit Rap und heizen damit noch mal so richtig ein, wie der Veranstalter mitteilt.

Welche Bands sind beim Wudzdog 2024 in Dornstadt dabei?

Am ersten vollen Festivaltag geht es los mit atmosphärischen Liedern von Saulé, deren innige Texte in den warmen Klängen ihrer Band eine Mischung aus Soul, deutschem Indie-Pop und Erykah Badu bieten. Anschließend betritt die Indie- und Alternativepop-Band Matija die Bühne. Karin Rabhansl heizt dann mit ihren lauten Gitarren und Songs ihres Albums "Rodeo" ein, während Siena Root mit ihrer "Dynamic Root Rock Experience" die Hochzeiten der Rockgeschichte zurückbringt und das Publikum mit Love-Peace-and-Harmony-Vibes begeistert. ZSK, benannt nach dem umstrittenen "Zivilen Streifenkommando", zeigen anschließend auf der Mainstage klare Kante mit ihrem rotzigen Punkrock, bevor THE BUSTERS den Abend abschließen und das Publikum zum Tanzen einladen



Am Samstag eröffnet die bayerische Jamband Mars Mushrooms mit ihrem Musikstil "Jamkraut" den Tag, gefolgt von der legendären deutschen Jazzrock-Band KRAAN, die den Abend mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Jazz und Rock gestaltet. Ihr jüngstes Album "Zoup" bietet ein exklusives Gebräu verschiedener Einflüsse, wie Bandmitbegründer Helmut Hattler erklärt. Nach KRAAN sorgt Shantel mit seinem Bucovina Club Soundsystem, welche vor allem mit ihrem Hit "Disko Partizani" bekannt sind, für ein exotisches Feuerwerk auf der Bühne. La P'tite Fumée beendet den Tag mit einem elektrisierenden Mix aus Psytrance und Cyberpunk-Musik.

Der Sonntag steht wie immer im Zeichen der Familie

Der Sonntag bietet als schönes Finale des Festivals den Menschen aus der Region und Familien ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten bei freiem Eintritt ab 8 Uhr. Einen zünftigen Tagesbeginn läutet der Einmarsch der Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt und der Blaskapelle ein, die vom "Kreuz" bis vor die Hauptbühne zieht. Im Anschluss eröffnet die Big Band des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen die Hauptbühne.

Am Sonntagmittag sorgt Kinderliedermacher und Autor Toni Komisch für Spaß auf der Bühne. Mit seinen lustigen Texten und Mitmachliedern begeistert er die ganze Familie, außerdem können die Kinder am Siebdruckstand kreativ werden.

Neben dem bunten Mix an Livemusik auf der Hauptbühne versüßt auch unsere Tohuwabohu-Bühne für die Dauer des gesamten Festivals mit ihrem kreativen und einfallsreichen Line-up die Wartezeiten zwischen den Haupt-Acts. Auch der Markt soll wieder zum Publikumsmagnet werden. Er bietet internationale und heimische Küche für jeden Geschmack ebenso wie beispielsweise Hippieschmuck, Kleidung, Klangschalen, Holzinstrumente, frische Säfte und Merchandise. Tickets und nähere Informationen zum Programm finden sich auf der Website der Veranstaltung www.wudzdog.de oder unter anderem in der Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten. (AZ)