Der Kirchenchor Dürrenzimmern feiert Jubiläum 30 + 1

Viele Chöre plagen Nachwuchssorgen, manche lösen sich sogar auf. In Dürrenzimmern ist das anders. Dort wurde jetzt das Jubiläum des Ensembles gefeiert.

Im Dezember 1990 hat Pfarrer Johannes Wagner den Dürrenzimmerer Kirchenchor gegründet, der erste Auftritt war am 30. Dezember. "Es ist schwierig, zu sagen, welches Jubiläum der Chor jetzt wirklich feiert, 30, 31 oder in ein paar Tagen, 32 Jahre", sagt der aktuelle Chorleiter Thomas Pichl. Wegen Corona sei ja sowieso alles durcheinandergeraten, deshalb habe man sich auf 30 + 1 geeinigt. Gefeiert wurde in der proppenvollen St. Galluskirche in Dürrenzimmern.

Chorleiter Thomas Pichl hat aus diesem Anlass ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, in dem sowohl ruhige adventliche Weisen als auch schwungvolle Titel ihren Platz gefunden haben, etwa das "Hab Mut" und "Wir sind Gottes Kinder" aus dem Luther-Musical von Dieter Falk. Unterstützt wurden die Sängerinnen und Sänger vom Posaunenchor Dürrenzimmern unter der Leitung von Daniel Rehle und von Sophie Eger am Klavier.

Posaunenchor begleitete den Kirchenchor Dürrenzimmern von der Empore

Pfarrer Johannes Wagner als Ehrengast und Pfarrer Markus Paulsteiner leiteten die Andacht und wiesen gleich zu Beginn darauf hin, dass man sich mit Applaus während des Gottesdienstes zwischen den Musikstücken bitte zurückhalten möge, aber "nach dem Gottesdienst ist ja nicht während des Gottesdienstes". Genauso unkompliziert und heiter wie diese Ankündigung verlief auch das gesamte Andachtskonzert, die Pianistin saß unmittelbar neben dem Chor, aber der Posaunenchor begleitete von der Empore im hinteren Teil der Kirche, was die Akteure – wegen der minimalen Zeitunterschiede – vor einigermaßen große Herausforderungen stellt, die allerdings bravourös gemeistert wurden.

Seit 2008 ist Thomas Pichl Chorleiter, er dirigiert insgesamt 28 Sängerinnen und Sänger, mit denen er wöchentlich probt. "Für ein Dorf unserer Größe ist es schon erstaunlich", lobt Pichl das Engagement in der Gemeinde, "dass zwei so große Ensembles (der Posaunenchor hat um die 30 Mitglieder) sich hier in die kulturelle Gemeindearbeit einbringen." Fünf bis sechs Gottesdienste umrahmt der Chor pro Jahr, mindestens alle drei Jahre gibt es ein großes Chorkonzert. Höhepunkt in der Geschichte des Kirchenchores Dürrenzimmern war der Auftritt beim Musical "Luther" in der ausverkauften Münchener Olympiahalle, als man im März 2017 zusammen mit zweitausend Mitwirkenden singen durfte.

Chor aus Dürrenzimmern hat keine Nachwuchssorgen

Grund für das Funktionieren des Chores und den guten Zusammenhalt nennt Thomas Pichl die "unfassbare Zuverlässigkeit und den Fleiß der Sängerinnen und Sänger". Im Gegensatz zu manch anderem Verein hat der Chor im Prinzip keine Nachwuchssorgen, die gute Stimmung bei den Proben und "…den vielen Spaß, den wir bei den Proben haben, obwohl wir ja ein meist ernstes Repertoire haben", bemerkt der Chorleiter nicht ohne Stolz. Und er sieht seinen Chor mindestens für die kommenden zehn Jahre bestens aufgestellt. Den Grund nennt er gleich mit: "Singen tut der Seele gut!"