Ederheims Bürgermeisterin kehrt zurück

Trotz Krankheit ist Bürgermeisterin Petra Eisele für die Gemeinde Ansprechpartnerin. Ihre Stellvertreterin präsentiert bei der Bürgerversammlung viele Projekte.

Silvia Schröppel, die Zweite Bürgermeisterin der Gemeinde Ederheim, eröffnete die Bürgerversammlung in der gut besetzten Mehrzweckhalle und sprach zunächst die großen politischen Krisen an, die auch in der Gemeinde ihre Spuren hinterlassen haben. Um dann sofort auf eine große persönliche Krise, die Krebserkrankung von Bürgermeisterin Petra Eisele, einzugehen, die zum ersten Mal seit Ausbruch ihrer Krankheit und nach überstandener Chemotherapie einen offiziellen Termin vor Publikum in der Öffentlichkeit wahrnahm: warmherziger Applaus der Anwesenden und ein sehr emotionaler Moment.

Vor allem dann, als Silvia Schröppel schilderte, dass Petra Eisele sich auch während der anstrengenden Therapie unermüdlich um die Belange der Gemeinde gekümmert und „sogar während der Chemo jeden Tag mit mir telefoniert und sich immer – egal, wie ihr es ging – um das Wohlergehen ihrer Gemeinde gekümmert hat“.

Die Kreisumlage schluckt Ederheims Gewerbesteuereinnahmen

An jedem Platz im Saal war ein Papier ausgelegt, das die aktuellen Zahlen und Fakten der Gemeinde nannte: dass die Gemeinde im Jahr 2023 mit 2,6 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt planen wird, dass der Schuldenstand zwar sinkt, aber immer noch 1,17 Millionen Euro beträgt. 1108 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Gesamtgemeinde und erwirtschaftet Gewerbesteuereinnahmen von 600.000 Euro, die allein die Kreisumlage von 662.000 Euro leider wieder vollständig „schluckt“.

Dennoch konnte Silvia Schröppel über zwei Stunden lang über zahlreiche Vorhaben berichten, die im vergangenen Jahr verwirklicht wurden: Die Feldwege-Sanierung kommt zügig voran, der Bauhof hat einen neuen Mitarbeiter, womit viele „kleine“ Arbeiten in und um die Gemeinde jetzt „intern“ getätigt und damit schneller erledigt werden können. Nicht zuletzt der Bauhof selbst, dessen Geräte und das Gebäude seitdem deutlich optimiert wurden.

Die Sanierung der Mehrzweckhalle sei ein strukturelles Dauerthema, das die Gemeinde noch länger beschäftigen werde, aber „man ist und bleibt dran“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin. In Hürnheim wurde das Kriegerdenkmal dank großer Spenden- und Arbeitseinsatz-Bereitschaft der Bürgerschaft wieder aufgestellt und auch der Vorplatz/Kirche und Gemeindehaus wären ohne die beispielhafte Mithilfe und Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern, so Silvia Schröppel, „nicht halb so schön geworden“, obwohl hier zum guten Abschluss noch einige Dinge zu machen sind.

Wasserschaden im Kindergarten beschäftigt die Gemeinde

Wie auch beim Straßenbau in diesem Ortsteil, der im vergangenen Jahr den Löwenanteil der Investitionen (etwa 1,56 Mio. Euro) ausmachte. Auf zahlreiche kleine und größere Aktivitäten ging die Vortragende ein: Sie beschrieb unter anderem die Unbilden beim Wasserschaden im Kindergarten, die zwölf Brücken im Gemeindegebiet, die alle geprüft werden müssen, die neu angelegten Grünflächen im Gemeindegebiet, für die sie noch freiwillige „Pflegende“ sucht, und auch die Bemühungen um die Entschärfung der Unfallkreuzung in Hürnheim, die jetzt Sichtschutzwände bekommen soll.

Die Ile, der interkommunale Zusammenschluss mit sieben weiteren Gemeinden im Südries/Kesseltal, war genauso Thema wie die grundlegende konzeptionelle Überarbeitung des Ederheimer Friedhofs. Von Baugebiet, Gewerbegebiet, Breitbandausbau, Mobilfunkmast über die Neubesetzung der Gemeindebücherei bis hin „zum Biber“ ging das Spektrum, das Silvia Schröppel den interessierten Bürgerinnen und Bürgern präsentierte. Lediglich Detailfragen wurden in der anschließenden Fragerunde angesprochen. Will sagen: Das Publikum war mit der Arbeit von Gemeinderat und Bürgermeisterteam sichtlich zufrieden.