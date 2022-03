Ederheim

vor 34 Min.

Gemeinde Ederheim investiert 100.000 Euro in die Mehrzweckhalle

Plus Die größten Posten in Ederheims Haushalt 2022 sind die Straßen in Hürnheim und die Mehrzweckhalle in Ederheim. Die Hebesätze für die Steuern bleiben gleich.

Von Peter Urban

Erstmals seit der Pandemie tagte der Ederheimer Gemeinderat wieder im angestammten Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei in einer, gegenüber den Sitzungen in der Mehrzweckhalle, geradezu "kuscheligen" Atmosphäre. Dennoch gab es eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Bevor Zacharias Bschorr von der VG Ries die Haushaltssatzung und die Daten des Ederheimer Haushaltsjahres 2022 vortrug, wurde der Abwägungs- und Satzungsbeschluss für das Baugebiet "Westliches Ederheim" verabschiedet, nachdem keinerlei Einwände dagegen - weder von Behörden oder Trägern öffentlicher Belange noch aus der Bevölkerung - eingegangen waren.

