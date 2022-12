Pkw liegt im Graben, jedoch ohne Fahrer

Die Polizei findet in Ederheim ein Auto im Straßengraben, ein Fahrer ist aber nicht dort. Was die Polizei am Auto feststellt.

Die Polizei ist am Samstag, 17. Dezember, um 6.30 Uhr informiert worden, dass zwischen Ederheim und Christgarten ein Pkw in den Graben gefahren ist. Ein Fahrer war nicht mehr am Unfallort. Der ermittelte 44-jährige Fahrer war laut Polizeibericht aufgrund von Straßenglätte und mangelhafter Bereifung in den Straßengraben gerutscht. Dort konnte er seinen Pkw nicht mehr selbständig bergen.

Es wurde laut Polizei festgestellt, dass am Pkw vorne Sommerreifen und hinten Winterreifen völlig ohne Profil aufgezogen waren. Der am Pkw entstandene Schaden beträgt 3000 Euro. Da das Heck des Pkw in die Straße ragte, wurde eine Bergung des Pkw durch die Polizei veranlasst. (AZ)

