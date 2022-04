Ehingen am Ries

12:00 Uhr

Ehingen am Ries vertritt als Zukunftsdorf den Landkreis

In Ehingen genießt man von vielen Stellen aus einen wunderbaren Blick in den Rieskrater.

Plus Schon 2020 hätte Ehingen am Ries den Landkreis beim Dorfwettbewerb vertreten sollen. Zwei Jahre später wird es jetzt endlich ernst. So bereitet sich der Ort vor.

Von Verena Mörzl

Die Gemeinde Ehingen am Ries vertritt in gut sechs Wochen den Landkreis Donau-Ries beim Bezirksentscheid "Unser Dorf hat Zukunft" und misst sich dort unter anderem mit Gemeinden wie Lutzingen aus dem Landkreis DIllingen und Derching aus dem Kreis Aichach-Friedberg. Zweimal schon wurde die zweite Runde pandemiebedingt verschoben, nachdem Ehingen den Kreisentscheid 2019 gewonnen hatte. Nun bereitet sich das Dorf wieder vor und plant einen Rundgang, um die Experten zu überzeugen. Was werden sie sehen?

