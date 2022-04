Ehingen am Ries

Ehingen muss Altlasten des Freistaats bezahlen

Ein Teil der aufgerissenen Hauptstraße in Ehingen am Ries.

Plus Die Hauptstraße in Ehingen gehörte einst dem Freistaat. Der hat sie der Gemeinde überlassen – samt ihrer Probleme, die nun den Haushalt belasten.

Von Verena Mörzl

Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Was Friedrich Schiller einst Verliebten andichtete, hätte vielleicht zwei Gemeinden im Nordries viel Lehrgeld ersparen können. Es geht um ehemalige Staatsstraßen, die den Gemeinden überlassen wurden. In Hainsfarth gab es schon 2018 eine böse Überraschung, die nun auch auf Ehingen am Ries zukommt. Die Gemeinde muss die Entsorgung des belasteten Materials bezahlen, das vor Jahrzehnten das Staatliche Bauamt beim Straßenbau verwendet hat. Die Aussicht auf finanzielle Unterstützung ist aufgrund der Rechtslage düster.

