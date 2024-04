Ehingen am Ries

Großbrand am Riesrand: Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Lichterloh brannte es in der Nacht zum Montag in Ehingen.

Plus Ein Feuer vernichtet eine Scheune in Ehingen. Die Familie kann sich retten. Der Schaden ist nicht nur materiell, die Flammen vernichteten besondere Maschinen.

Von Gitte Händel

Um 2.47 Uhr sei er alarmiert worden, sagt Lukas Meyer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ehingen am Ries. Doch am Ende brauchte es acht Wehren, um den Brand am Ortsrand zu löschen: Neben den Ehingern waren die Feuerwehren aus Oettingen, Belzheim, Hochaltingen, Nördlingen, Nittingen, Hainsfarth, und Megesheim vor Ort. Zwei Wehren waren nachalarmiert worden, weil weitere Atemschutzgeräte nötig waren. Weit mehr als 100 ehrenamtliche Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Koordination lag bei Kreisbrandinspektor Marco Härtle.

Acht Stunden später, am Montagmittag, ist der Brand gelöscht, die meisten Feuerwehren sind bereits abgezogen. Es werde noch eine Brandwache geben bis 14 Uhr, aber das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, so der Verantwortliche der Ehinger Wehr. Es hätte alles schlimmer ausgehen können: Die mehrköpfige Familie des Biohofes blieb glücklicherweise unverletzt, sie konnte sich selbst aus dem Wohnhaus retten, berichtet die Polizei. Tiere kamen nicht zu Schaden. Durch das schnelle und effiziente Eingreifen der Wehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus und die angrenzenden Gebäude - auch auf dem Nachbargrundstück - verhindert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

