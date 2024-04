Ehingen

12:00 Uhr

Diskussionsbedarf bei den Kita-Beiträgen in Ehingen

Plus Sollen die Kita-Beiträge ähnlich hoch wie in Oettingen sein? Im Ehinger Gemeinderat gibt es eine rege Debatte um die Kosten für die Betreuung der Kleinen.

Von Peter Urban

Auch wenn mehrere wichtige Tagesordnungspunkte bei der Gemeinderatssitzung in Ehingen am Ries abzuarbeiten waren, bei keinem Thema wurde so hitzig diskutiert wie bei der Anpassung der Kita-Beiträge. Zunächst wurde der Haushaltsplan 2024 für die Kindertageseinrichtung beraten, der ein Gesamtvolumen von knapp 422.000 Euro umfasst. Das Defizit beträgt im laufenden Jahr 121.000 Euro, wobei die Gesamtbelastung für die Gemeinde bei insgesamt ungefähr 300.000 Euro liegen wird, wie Bürgermeister Thomas Meyer unterstrich: „Trotzdem ist es gut und richtig, was wir hier tun, es passiert zum Wohle unserer Kinder.“

Da aber die Kosten, unter anderem wegen der Erhöhung der Löhne und Gehälter, Jahr für Jahr steigen und aus dem Ruder zu laufen drohen, schlug er eine Mindesterhöhung der Kita-Beiträge um 9,5 Prozent vor. Oder alternativ eine Angleichung an die Gebühren der Stadt Oettingen: „Auch damit würden wir noch zum Teil deutlich unter Vergleichsgemeinden liegen. Wir haben eine herausragende Einrichtung, auch die erhöhte Beteiligung sollte es den Eltern wert sein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

