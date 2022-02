Einfamilienhaus brennt in der Nacht zum Samstag

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen, Wallerstein und Ehringen müssen in der Nacht ausrücken. Eine Anwohnerin hatte die Flammen in dem Gebäude bemerkt.

In der Nacht auf Samstag ist ein Einfamilienhaus in Ehringen in Brand geraten. Laut Polizeibericht stellte eine Anwohnerin um 1.22 Uhr Flammen in dem Haus fest. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brandherd in der Küche identifizieren.

Derzeit wird laut Polizeibericht vermutet, dass das Feuer dort aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen ist. Die Flammen breiteten sich anschließend im Inneren des Gebäudes aus. Durch die Hitzeentwicklung zerbrachen mehrere Fenster. Die Küche und Nebenräume brannten vollständig aus.

In Ehringen hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Foto: Dieter Mack

Am Brandort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen, Wallerstein und Ehringen im Einsatz, so die Polizei weiter. Der Sachschaden wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnt. Die Kripo Dillingen ermittelt. (AZ)

