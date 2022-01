Für ein schöneres Zuhause: Einrichterin aus Ehringen verdient Geld mit ihrem Hobby

Plus Mine Aksak hilft Kunden in ganz Europa, richtige Entscheidungen bei der Inneneinrichtung zu treffen. Auf Instagram hat sie schon 72.000 Follower.

Dunkle Brauntöne, schwere Stoffe, warme Lichtelemente und metallene Akzente. Das beschreibt den "Metropolitan" Einrichtungsstil, den Mine Aksak auf ihrem Instagram Profil interiorbymine präsentiert. Die 35-Jährige aus Ehringen hat sich vor zehn Jahren die Social-Media-App heruntergeladen. Von Bildern von Blumen und Käfern, über einen Food-Blog hat sich ihr Account zu einer Wohnraumberatung entwickelt. Aksak verdient durch ihre Arbeit als Einrichtungsberaterin genug, um nur noch in Teilzeit zu arbeiten. Dass sie auf Instagram über 72.000 Follower hat, freut sie, aber manchmal ist der Rieserin das alles auch zu viel.