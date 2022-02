Ehringen

vor 53 Min.

Feuer in Ehringen: Was die Polizei als Brandursache vermutet

In diesem Haus in Ehringen hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt.

Plus Drei Feuerwehren mussten in der Nacht ausrücken: In Ehringen brannte ein Einfamilienhaus. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Von Matthias Link

Die Scheiben der Fenster im Erdgeschoss sind geborsten, die Fassade um sie herum ist verrußt. Am Samstagvormittag stehen ein paar Dorfbewohner in der Sonne vor dem kleinen Haus und unterhalten sich. Dort, am südlichen Dorfrand Ehringens, hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gebrannt.

