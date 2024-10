Bewohner vertreibt Einbrecher: drei Täter flüchtig

Mindestens drei Unbekannte sind beim Versuch, am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Oettinger Straße in Auhausen einzubrechen, überrascht worden und geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, starteten sie ihren Einbruchsversuch gegen 11 Uhr. Als der Bewohner Geräusche im Haus hörte und nachsah, flüchteten die Täter in einem dunklen BMW-Geländewagen mit Würzburger Kennzeichen. In Richtung nahegelegener Bahnunterführung kam ihnen ein bislang unbekannter möglicher Zeuge in einem Auto entgegen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die aber negativ verlief. Ersten Schätzungen zufolge entstand beim versuchten Einbruch ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. Zudem bittet die Kriminalpolizei den möglichen Zeugen, welcher den Tätern mit seinem Fahrzeug an der Bahnunterführung entgegenkam, sich unter der oben genannten Telefonnummer zu melden. (AZ)