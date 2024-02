Nördlingen

vor 33 Min.

Wird eine Brücke aus dem 17. Jahrhundert in der Altstadt abgerissen?

Die historische Brücke an der Neumühle war Thema in der Sitzung des Bauausschusses.

Plus Viele Touristen machen von der Brücke an der Neumühle Fotos. Doch das Einzeldenkmal ist marode. Die Stadt steht jetzt vor einem Dilemma.

Von Martina Bachmann

Nördlingen punktet bei seinen Besucherinnen und Besuchern mit einer wunderbaren Altstadt. Die ist auch deshalb so schön, weil Bauwerke von einst zu bestaunen sind. Neben der Stadtmauer, dem Daniel oder vielen Häusern gehört zu den Zeugnissen der Vergangenheit auch die Brücke bei der Neumühle. Sie soll in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebaut worden sein, so stehe es auf der Denkmalliste, sagt Tiefbauamtsleiter Michael Bauhammer. Im Bauausschuss ging es am Mittwochabend um die Frage, ob die Brücke abgerissen werden soll.

Ingenieur Markus Seitz vom Büro Hartinger erläuterte den Stadträtinnen und Stadträten, dass die Brücke Schäden an der Tragstruktur aufweise. Sie sei nur noch eingeschränkt benutzbar und nicht barrierefrei. Bereits seit 2013 ist die Brücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt, ein Poller wurde installiert. Man könne sie durch einen Neubau ersetzen, so Seitz, der dann eine Lebensdauer von 80 bis 110 Jahren habe. Rund 375.000 Euro würde eine neue Brücke kosten, die wäre nicht nur barrierefrei, sondern könne auch mit schweren Fahrzeugen befahren werden. Wolle man die bestehende, historische Brücke sanieren, dann bedeute das Kosten in Höhe von rund 350.000 Euro. Zudem müsse man die Tonnage beschränken – was bedeutet, dass Fahrzeuge, die schwerer als neun Tonnen sind, nicht über sie fahren dürfen.

