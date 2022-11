Toter Bub in Bopfingen: Urteil gegen die Mutter (37) gefallen

Nachdem der Lebensgefährte zu 14 Jahren Haft verurteilt worden ist, soll nun auch die Mutter ins Gefängnis. Ihr zweijähriger Sohn starb an den Folgen einer Misshandlung.

Ein Bub aus Bopfingen ist an den Folgen schwerer Misshandlung gestorben. Nachdem der Lebensgefährte der Mutter vom Ellwanger Landgericht zu einer 14-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden ist, klagte die Staatsanwaltschaft auch sie an. Nun hat das Schöffengericht am Ellwanger Amtsgericht ein Urteil gefällt.

Auch die Mutter muss ins Gefängnis, und zwar für zwei Jahre und neun Monate. Das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Norbert Strecker sah das Nichthandeln der Mutter als ähnlich schlimme Tat wie die Misshandlungen selbst an. Der Vorwurf lautete Misshandlung Schutzbefohlener durch Unterlassen. Das Gericht sah es ähnlich, wie Oberstaatsanwalts Dirk Schulte in seinem Plädoyer.

Toter Bub in Bopfingen: Urteil gegen Mutter ist gefallen

Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert. Im Oktober 2021 war der knapp zwei Jahre alter Junge aus Bopfingen nach massiven Misshandlungen im Krankenhaus gestorben. Im Frühjahr 2021 war der frühere Lebensgefährte der Frau, dem die Taten maßgeblich zur Last gelegt wurden, zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Das Urteil gegen die Mutter ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung lässt noch offen, ob sie gegen das Urteil vorgehen möchte. Das Gericht folgte der Begründung des Oberstaatsanwalts, dass die Mutter ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sei. Sie hätte die Beziehung beenden können, doch diese nicht aufs Spiel setzen wollen. Oberstaatsanwalt Schulte drückte es wie folgt aus: „Sie wollten Ihre Beziehung schützen, auf Kosten eines kleinen Kindes.“ Das sah das Schöffengericht ähnlich.

Innerhalb einer Woche können nun Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt werden.

Lesen Sie dazu auch