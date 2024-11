Umstrittener Anbau vom Tisch: So wird die Grundschule Mitte erweitert

So mancher Bürger rieb sich im Jahr 2017 verwundert die Augen. Damals entschied der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates, an das historische Hallgebäude einen Quader mit Flachdach anzubauen. Am Ziel, mehr Platz für die Grundschule Mitte zu schaffen, störten sich wohl die wenigsten Nördlinger. Eher am wie: Sie sollten die Altstadtsatzung peinlich genau einhalten - und die Stadt genehmigte sich selbst zahlreiche Ausnahmen? Das ließen die Nördlinger mit sich und ihrer Altstadt nicht machen. Zahlreiche Debatten folgten, die Planungen wurden mehrfach geändert. Jetzt sind sie alle vom Tisch.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis