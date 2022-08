Der Börtlinger Weinapfel ist eine Besonderheit in Enkingen

Der Apfel gilt als seltener Saft- und Mostapfel. Nun soll sich der örtliche Obst- und Gartenbauverein dauerhaft für den Erhalt des Baums einsetzen.

In Enkingen stehen mindestens zwei Besonderheiten. Einmal befindet sich dort das Schulmuseum des Rieser Bauernmuseums- und Mühlenvereins mit seiner historischen Ausstattung. Nicht allzu weit weg davon fragte einmal ein Apfelfreund den anderen, was er denn mit den kleinen Äpfeln auf einem Baum wolle. Nun, der trug vergangenes Jahr sehr viele Früchte, während die meisten anderen Bäume im Landkreis wegen des Spätfrosts und nass-kühlem Frühlingswetter eher mäßig Früchte trugen.

Südlich der Remstal-Eisenbahn bzw. der Bundesstraße 29, etwa auf Höhe Lorch, liegt die baden-württembergische Gemeinde Börtlingen. Dort soll der Börtlinger Weinapfel 1827 entstanden sein. Baute man ihn zunächst ausschließlich in dieser Gegend an, ist er seit den vergangenen 50 Jahren schließlich überregional verbreitet worden. Dicht an der Bundeslandgrenze und in der Nähe einer renommierten Baumschule mag es nachvollziehbar sein, wie Enkingen zu dem beschriebenen Obstbaum kam.

Der gute Rieser Boden bietet viele Nährstoffe für den Börtlinger Weinapfel

Warum ist der örtliche Obst- und Gartenbauverein gut beraten, sich für den dauerhaften Erhalt dieses Baums einzusetzen?

Nun, der gute Rieser Boden, der entlang der Bundesstraße 25 flächenmäßig abnimmt, bietet ausreichende Nährstoffversorgung, wie sie der Börtlinger von zu Hause kennt. Wenn es sich auch – wie der Name schon andeutet – um einen Saft- und Mostapfel handelt, kann man ihn durchaus auch essen.

Der Börtlinger erinnert an die Sorte Jonathan. Zum Verwechseln ähnlich ist er dem Bittenfelder Sämling. Der wiederum ist bekannt dafür, dass seine Samen als Unterlagen für unendlich viele Apfelbäume herangezogen werden, um darauf alle möglichen Apfelsorten zu propfen.

Der Börtlinger Weinapfelbaum erneuert sein Fruchtholz gut, was bei anderen Artgenossen eine ordentliche Schnittarbeit erfordert. Weil die Blüte ausreichend frosthart ist und der Baum Krankheiten und Schädlingen widersteht, empfiehlt er sich für Streuobstwiesen. Während der landkreisweiten Sortenbestandsaufnahme 2016 bis 2019 scheint er noch nicht festgestellt worden zu sein.

Steckbrief des Börtlinger Weinapfels