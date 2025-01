Holzsubmission: Öffentliche Führungen am 16. Februar

Auf dem Submissionsplatz bei Lauchheim herrscht wieder reges Treiben. Holzkunden aus nah und fern messen, notieren und inspizieren jedes Detail der aufgelegten Stämme – ein klares Zeichen: In Bopfingen ist wieder Submission. In diesem Jahr wird die Veranstaltung bereits zum 30. Mal durchgeführt, ein Kooperationsprojekt der Partner ForstBW Forstbezirk Östliche Alb, der Unteren Forstbehörde des Landratsamts Ostalbkreis, der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald /Ostalb e.G. (HVG) und den Fürst Wallerstein Forstbetrieben. „Es ist immer wieder ein besonderer Anblick, die Früchte vieler Förstergenerationen in dieser Zahl vor sich aufgereiht zu sehen“, so Wolfgang Müller von der Forst-Außenstelle Bopfingen des Landratsamts. „Das ist im süddeutschen Raum in dieser Größenordnung einmalig.“

In diesem Jahr werden rund 2500 Festmeter Wertholz, verteilt auf 29 verschiedene Baumarten, angeboten. In einem verdeckten Bieterverfahren können Holzkäufer für die Stämme online Angebote abgeben. Am 13. Februar werden dann die Zuschläge an den Meistbietenden erteilt, wobei Spitzenpreise im fünfstelligen Bereich keine Seltenheit sind.

Am Sonntag, 16. Februar, haben alle Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, den Submissionsplatz im Rahmen öffentlicher Führungen zu erleben. Der Schausonntag wird um 11 Uhr feierlich durch die Forstliche Jagdhornbläsergruppe Ostalb eröffnet. Bis 15 Uhr bietet das Forstpersonal Führungen über den Platz an. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Heiße Getränke und Wurst vom Grill werden vom fliegenden Stammtisch Röttingen angeboten. Die Zufahrt zum Platz ist für Besucher nicht gestattet. Es stehen zwei Wanderparkplätze zur Verfügung: der Wanderparkplatz Röttinger Höhe (eine Stunde Fußmarsch) und der Wanderparkplatz an der Michelfelder Straße (circa 20 Gehminuten). (AZ)