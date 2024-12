Eine 52-Jährige hat in Oettingen versucht, Whisky zu stehlen. Die Frau wurde laut Polizeibericht am Samstag, gegen 11.40 Uhr, dabei beobachtet, wie sie zwei Flaschen in ihre Hosentasche steckte. Anschließend bezahlte sie ihren Einkauf an der Kasse, jedoch nicht die beiden Flaschen. Diese hatten einen Wert von circa 23 Euro. (AZ)

