Unbekannter Fahrer beschädigt Mercedes in der Äußeren Einfahrt und flieht - Schaden bei 1000 Euro

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat einen in der Äußeren Einfahrt geparkten weißen Mercedes an der vorderen linken Fahrzeugseite touchiert. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen dem 13. und dem 15. Juli. Um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht.

In der Zeit vom 13.07.24 bis 15.07.24 wurde ein in der Äußere Einfahrt geparkter weißer Pkw Mercedes an der vorderen linken Fahrzeugseite von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- € kümmerte er sich nicht. Die Polizei Nördlingen bittet zu diesen Unfällen um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)