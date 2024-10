Fahrer stößt beim Parken an Auto und flüchtet

Ein geparkter Opel Insignia ist am Mittwoch in der Drehergasse angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, stieß ein Unbekannter wohl gegen 11.25 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen die vordere Stoßstange und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Statt den Unfall bei der Polizei anzuzeigen, flüchtete der Fahrer. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

