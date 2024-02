Megesheim

Faschingshochburg Megesheim steht kopf

Ein Gruß an den Kanzler? Diese Megesheimer zeigen Piraten-Olaf und das sinkende Schiff.

Plus Tausende Faschingsbegeisterte lockt es am Sonntag trotz nasskalten Wetters zum Faschingsumzug nach Megesheim. Neben den Kostümierten ist auch „Piraten Olaf“ dabei.

Von Ann-Kathrin Wanger

Endlich wieder Narrenfreiheit: Unzählige Kostümierte, Nichtkostümierte, Garden, Hexen, Waldgeister und Gugga-Musiken zog es am Sonntag nach Megesheim zu einer der größten Faschingsumzüge in Nordschwaben. Das Wetter schaffte so manche Hürde.

In Scharen pilgerten zahlreiche Faschingsbegeisterte, die ihr Fahrzeug außerhalb des Ortes parken mussten, in die Dorfmitte. Auf den Zufahrtsstraßen staute es sich zwischenzeitlich, da sämtliche Wiesen, die ursprünglich als Parkplätze vorgesehen waren, wegen Überflutung gesperrt werden mussten. „Damit hat keiner gerechnet“, sagt die Vorsitzende der Faschingsfreunde Megesheim, Isabell Beyrle. Auch wenn mittlerweile eine gewisse Routine bei der Planung des Umzugs herrsche, gebe es „immer neue Herausforderungen, die man als Team meistert“.

