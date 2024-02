Mertingen/Bäumenheim

12:22 Uhr

Homeoffice im Wohnwagen: Das verspricht das neue Fendt-Modell

Plus Auf einer Messe hat das Unternehmen aus dem Landkreis Donau-Ries einen Konzept-Caravan vorgestellt. Mit dem Apero #connect kann man selbst ohne Stromanschluss arbeiten.

Von Martina Bachmann

Dieser trübe Februar kann einem wirklich die Laune vermiesen. Da helfen selbst die paar sonnigen, frühlingshaften Tage nicht, die es zuletzt gab. Schöner wäre es jetzt an einem anderen Fleckchen dieser Erde. Vielleicht in den Bergen, an einer wenig befahrenen Skipiste in den sonnigen Dolomiten zum Beispiel. Wenn man nur nicht die eigenen Brötchen verdienen müsste … Doch für alle, die auch im Homeoffice arbeiten können, gibt es demnächst vom Mertinger Unternehmen Fendt Caravan eine Lösung.

Wobei dazu egal sein muss, ob sich das Homeoffice in den Dolomiten oder im Donau-Ries-Kreis befindet. Auf dem Düsseldorfer Caravan Salon, der Leitmesse der Branche, haben die Mertinger im vergangenen Jahr einen sogenannten Konzept-Wohnwagen vorgestellt, in den ein eigenes Büro integriert ist. Das berichtet Thomas Kamm, Leiter Marketing und Kommunikation bei Fendt Caravan, im Gespräch mit unserer Redaktion. Dieses Konzept wurde mit einem Innovationspreis, genauer gesagt dem European Innovation Award, ausgezeichnet.

