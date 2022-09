Glück im Unglück: 19-Jähriger prallt bei Fessenheim in Leitplanke

Der Fahranfänger ist von Wemding nach Fessenheim unterwegs, als sich der Unfall ereignet. Die Ursache steht noch nicht fest.

Ein 19-Jähriger hatte am Donnerstagmorgen Glück im Unglück. Er befuhr mit seinem Pkw die Staatsstraße von Wemding in Richtung Fessenheim, als er aus noch nicht geklärten Gründen plötzlich nach rechts in die Leitplanke geriet. Von dort prallte er mit seinem Pkw ab und schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo er schließlich zum Stehen kam. Der junge Mann kam mit einem Schock davon, allerdings entstand am Auto laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. (AZ)