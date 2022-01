Feuerwehr rückt mit über 100 Einsatzkräften zu Brand in Forheim aus

Am späten Mittwochabend ist in Forheim ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit vielen Kräften im Einsatz, alle 14 im Haus gemeldeten Personen sind in Sicherheit.

In Forheim ist am Mittwochabend ein Kaminbrand auf den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses übergesprungen. Das Dach stand zwar nicht in Vollbrand. Weil aber viele Personen in dem Haus leben, rückten die Feuerwehren aus diversen umliegenden Gemeinden an.

Gegen 21 Uhr fand die Abschlussbesprechung der Einsatzkräfte statt, schilderte Bürgermeister Andreas Bruckmeier noch am Abend im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Wehren aus Forheim und Aufhausen blieben für die Brandwache vor Ort, die anderen Feuerwehren traten die Heimfahrt an. Es soll weiterhin beobachtet werden, ob noch mögliche Glutnester aufflammen würden. Man könne noch nicht ganz Entwarnung geben. Mit einer Drehleiter der Nördlinger Feuerwehr blickte man von oben in das Dach, einige Platten waren dazu aus dem Dach herausgenommen.

In dem Mehrfamilienhaus leben laut Polizei 14 Personen. Foto: Dieter Mack

Können die Bewohner zurück in ihre Wohnungen?

Rund 100 bis 120 Einsatzkräfte waren zum Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Forheimer Dorfstraße ausgerückt, darunter die Feuerwehren aus Amerdingen, Aufhausen, Bollstadt, Ederheim, Herkheim, Forheim und Nördlingen. Bürgermeister Bruckmeier ist mit seiner Einschätzung vorsichtig, ob die 14 Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen können. Es scheint aber so, dass die einzelnen Geschosse nicht verraucht seien. Und die wichtigste Nachricht ist, dass alle Personen unverletzt sind. Die Nördlinger Polizei schätzt den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf rund 20.000 Euro.

Laut Polizei hat es am Mittwoch auch einen Kaminbrand in Oettingen gegeben, ganz ohne Sachschaden. Die Feuerwehr sicherte den Brand. Zu einem Großeinsatz wie in Forheim kam es jedoch nicht.