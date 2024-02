Forheim

Im Donauton-Studio in Forheim soll eine Konzertreihe starten

Plus Mit den Donauton-Studiokonzerten startet im Ries ab März eine neue Veranstaltungsreihe. Das Publikum ist auf 70 Gäste begrenzt. Diese Künstler stehen schon fest.

Von Peter Urban

Den Forheimer Lukas Bruckmeyer als Tausendsassa zu bezeichnen, ist wohl nicht allzu weit hergeholt. Zusammen mit einem Partner hat er in der kleinsten Gemeinde im Ries ein Tonstudio gebaut, das bereits jetzt weit über die Grenzen des Kraters bekannt ist. Angeschlossen daran ist das Café Donau, er vermietet Ferienwohnungen, arbeitet als Produzent und Dirigent, hat einen Musikverlag und betreibt einen Verlag für Kinderbücher.

Geboren 1993, studierte er nach seinem Realschulabschluss an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach, am Leopold-Mozart Zentrum der Universität Augsburg, an der Hochschule für Musik und Theater München sowie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seine Ausbildung erhielt er in den Fächern Ensembleleitung, Hauptfach Trompete, Musiktheorie, Klavier sowie Tonmeisterei und Filmmusikkomposition. Mit seinem mobilen „Studio 80“ reist er quer durch die Republik, um anspruchsvolle Konzerte und Klangkörper aufzunehmen. Damit hat er unlängst auch die Jubiläums-CD zum 100-jährigen Bestehen der Nördlinger Knabenkapelle im Stadtsaal Klösterle aufgenommen.

