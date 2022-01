Im Forheimer Gewerbegebiet spielt die Umwelt eine wichtige Rolle

Plus Der Gemeinderat Forheim fasst den Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan des geplanten Gewerbegebiets. Wie es heißen soll und wann die Arbeiten starten.

Es ist ja nicht wirklich einfach für alle Beteiligten, wenn es beim Baurecht um Vorschriften, Gesetze, Genehmigungen und solche Dinge geht, auch für kommunale Körperschaften nicht. Seit Jahren arbeitet der Forheimer Gemeinderat am Bebauungsplan für das geplante Gewerbegebiet im Süden der Gemeinde. Bereits die dritte Fassung des Entwurfes wurde jetzt - zusammen mit dem beauftragten Planungsbüro - im Gemeinderat diskutiert, nun allerdings auch auf den Weg gebracht. Was ist darin festgelegt?