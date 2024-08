Nachbarschaftsstreit: 56 Jahre alte Frau greift Polizisten an

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Hürnheim ist am Freitagnachmittag so eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Wie die Beamten berichten, hatte eine 56 Jahre alte Frau eine 19-jährige Mitbewohnerin aufgesucht und mehrmals gegen deren versperrte Türe geschlagen.

Im Schlichtungsgespräch mit den beiden an der Wohnung der 56-Jährigen schlug diese der 19-Jährigen plötzlich mit der flachen Hand auf den Oberkörper und schob sie aus der Wohnung. Anschließend schloss sie die Tür hinter sich. Während des anschließenden Gesprächs zwischen der 19-Jährigen und der Streife riss die 56-Jährige die Tür wieder auf, griff einen der Polizisten mit beiden Händen am Arm und drückte ihn zurück.

Dieser drückte sie daraufhin von sich weg, wobei sie rückwärts auf den Boden fiel. Die 56-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)