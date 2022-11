Leonhardiritt in Fremdingen: Reiter und Besucher trotzen der Kälte

Plus Rund 60 Reiterinnen und Reiter holen sich trotz der Kälte in Fremdingen den Segen für ihre Pferde. Auch viele Besucher säumen die Straßen.

Trotz der eisigen Kälte, die sich am Wochenende über das Ries legte, waren sämtliche Reiterinnen und Reiter sowie Besucherinnen und Besucher nach Fremdingen gekommen, um beim traditionellen Leonhardiritt dabei zu sein. Der Festgottesdienst rund um die Segnung, der in diesem Jahr von Gastzelebrant Markus Zimmermann und Pfarrer Kammerlander geleitet wurde, gehört seit fast vierzig Jahren zum Kirchenkalender im Nordries.