Fürnheim

vor 34 Min.

Polizeieinsatz beim Witwenstammtisch: Aufregendes Jahr für neue Gruppe

Plus Seit September treffen sich Frauen beim Witwen- und Single-Stammtisch in Fürnheim. Seit einem Polizeieinsatz sind sie noch enger zusammengerückt.

Von Peter Tippl

An Gesprächsstoff mangelt es bei diesem besonderen Stammtisch in einer Gaststätte in Fürnheim nicht. Karin Neumayr hat im Herbst einen so genannten „Witwen- und Single-Stammtisch“ initiiert, zu dem mittlerweile neun Frauen im Alter zwischen 51 Jahren und 76 Jahren regelmäßig kommen und sich nach einem gemeinsamen Essen über „Gott und die Welt“ austauschen.

