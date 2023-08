Fußball

Bezirksliga: Wieder keine Punkte für den SV Holzkirchen

Plus SV Wörnitzstein-Berg holt den dritten Sieg im dritten Spiel. Holzkirchen bleibt weiter sieglos.

Fünftes Spiel, fünfte Niederlage für den SV Holzkirchen: Nach der 2:1-Niederlage beim SV Wörnitzstein-Berg, gibt sich Holzkirchen auch dem VfR Jettingen geschlagen. Rains zweite Mannschaft muss sich Neuburg mit 0:3 geschlagen geben, nur der SV Wörnitzstein-Berg hält die Fahne des Landkreises Donau-Ries hoch.

TSV Rain II – VfR Neuburg 0:3 (0:0). „Ich denke, es waren zwei Tore zu viel“, sagte Rains Coach Thomas Holzapfel nach dem 0:3. In der ersten Halbzeit habe sich keine Mannschaft richtige Torchancen herausgearbeitet. Am Spielplan, hinten gut stehen zu wollen und vorne mit ein, zwei Aktionen rein zu gehen, wollte man zur Pause nichts ändern, allerdings war es der Gegner, der das im zweiten Durchgang umsetzte. Beim ersten Gegentor von Neuburgs Real Morina habe die Viererkette schlecht gestanden (54.), beim 0:2 (Diallo, 67.) sei es laut Holzapfel fast die gleiche Situation gewesen. „Dann war es durch“, so der Rainer Trainer, der noch zwei gute Chancen seiner Mannschaft sah, die aber vergeben wurden. Das 0:3 (Habermeyer, 75.) fiel über einen sauber ausgespielten Konter. „Das war einfach zu wenig für ein Heimspiel“, so Holzapfel. Zuschauer: 125. (mab)

