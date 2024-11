Ein wahres Gitarrenkonzert der Meisterklasse

Angekündigt wurde es als Konzert der Meisterklasse, und es hielt, was es versprach: Die Gitarrenklasse der Hochschule Würzburg kam auf Einladung des Nördlinger Kulturforums in den Reimlinger Kulturstadl und verzauberte das Publikum mit einer abwechslungsreichen Zeitreise durch die verschiedenen Epochen der Musik. Die Gitarristinnen und Gitarristen der Hochschulklasse um Professor Jürgen Ruck spielten dabei in abwechselnder Besetzung, von Solo bis hin zum Quintett. Und wieder einmal zeigte sich der Kulturstadl akustisch als bestens geeignet für Kammermusik in kleiner Besetzung, zumal die Gitarren an diesem Abend alle ohne akustische Verstärkung auskamen.

