60-Jähriger stirbt nach Autounfall bei Hainsfarth

Auf der B466 bei Hainsfarth ereignet sich am Freitagnachmittag ein schwerer Autounfall. Dabei kommt ein 60-jähriger BMW-Fahrer ums Leben.

Bei einem Autounfall bei Hainsfarth ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist der 33-jährige Fahrer eines Toyota Pick-up-Trucks am Freitag, 12. April, auf der Bundesstraße 466 in Richtung Gunzenhausen gefahren. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Fahrer gegen 13.45 Uhr bei Hainsfarth nach rechts von der Fahrbahn ab und auf das Bankett. Dabei kam sein Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und geriet in den Gegenverkehr.

Auf der Gegenfahrbahn stieß der Pick-up mit dem BMW eines 60-Jährigen zusammen, der in Richtung Oettingen unterwegs war. Das Heck des Toyota stieß gegen die linke Seite des BMW. Der BMW-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Unfallumstände ein Gutachten an. Die Fahrerlaubnis des vermeintlichen Unfallverursachers wurde sichergestellt. Dieser erlitt beim Verkehrsunfall mittelschwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehren aus Hainsfarth und Oettingen sicherten die Unfallstelle ab und übernahmen die Verkehrsregelung. Die Unfallstelle blieb bis gegen 18 Uhr komplett gesperrt. (AZ, maxbo)